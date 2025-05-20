Пресняков рассказал о чувствах к Наталье Подольской спустя 20 лет отношений

Сегодня свой день рождения празднует Наталья Подольская. Супруге Владимира Преснякова Наталье Подольской исполняется 43 года.

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Певец трогательно поздравил Наталью в своём аккаунте в социальной сети.

«Любовь моя! Вот уже 20 лет ты делаешь меня абсолютно счастливым», — обратился Владимир к жене.

Он также сказал, что хочет быть уверенным, что делает её столько же счастливой. Он поблагодарил любимую женщину за каждый день совместной жизни, за сыновей детей, за общие песни и их любовь.

«Ты мой воздух! С днем рождения, Туся», — подытожил Владимир Пресняков.

Свои слова певец дополнил архивными кадрами из семейной жизни.

Ранее Наталья Подольская рассказала, как рассталась с Владимиром Пресняковым с помощью СМС-сообщения. В недавнем интервью Марку Бартону певица поведала историю знакомства с артистом и о том, как бросила его, узнав, что у него есть жена Лена Ленская.