Бузову назвали «мамочкой для альфонсов»

Lenta.ru

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила, что певица и телеведущая Ольга Бузова не умеет выбирать правильных партнеров. Ее цитирует «Общественная служба новостей».

Бузову назвали «мамочкой для альфонсов»
© РИА Новости

Сваха указала на то, что артистка всегда останавливает свой выбор на более молодых мужчинах, «у которых ни гроша за душой».

«Выбирает красивых, но бедных. Итог один: мужик превращается в содержанку, а Бузова — в мамочку или живой кошелек. Ей вечно попадаются альфонсы или те, кто хотят за ее счет пробиться в шоу-бизнес», — сказала она.

Сябитова подчеркнула, что Бузовой нужен мужчина с большим достатком и более взрослый.

Ранее российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, заявил, что его неприятно удивило поведение Розы Сябитовой во время съемок в реалити-шоу «Сокровища императора» на ТНТ.

Шоу-бизнес
Гуф
Роза Сябитова
Ольга Бузова
1