15-летняя Милана Хаметова попала в аварию по вине нетрезвого водителя

Юная звезда сцены и соцсетей Милана Хаметова попала в аварию. Об этом блогер сообщила в своём Telegram-канале. Она рассказала, что ДТП случилось по вине водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который вылетел на встречку и протаранил автомобиль, в котором была певица. Хаметова рассказала, что основной удар пришёлся на авто с её танцорами и звукорежиссёром.

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Водитель, который вёз новосибирскую артистку, смог cвоевременно сориентироваться и быстро увернуться. Также помогли ремни безопасности, которыми были пристёгнуты все пассажиры автомобиля с певицей. К счастью, в результате аварии никто из участников ДТП серьёзно не пострадал.

«А вот водителей, которые считают, что выезжать на дорогу в нетрезвом виде — это норм, хочется поросить не рисковать своими и чужими жизнями», — написала 15-летняя звезда.

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Ранее выступление Миланы Хаметовой закончилось слезами для ее фанатов.