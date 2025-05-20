«Ты не верь слезам»: Шура отмечает 50-летие

Газета.Ru
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Певец Шура в баре «Руки Вверх» в Москве, 17 октября 2019 года
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Певец Шура в баре «Руки Вверх» в Москве, 17 октября 2019 года 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Певец Шура во время выступления группы «Блестящие» в Москве, 01 июня 1999 года
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Певец Шура во время выступления группы «Блестящие» в Москве, 01 июня 1999 года 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Певец Шура (в центре) во время презентации книги Эндрю Мортона «История Моники» в Москве, 20 апреля 1999 года
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Певец Шура (в центре) во время презентации книги Эндрю Мортона «История Моники» в Москве, 20 апреля 1999 года 
© Кавашкин Борис/ТАСС
Певец Шура, 07 сентября 2006 года
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Певец Шура, 07 сентября 2006 года 
© Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

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Певец Шура, актриса Эвелина Бледанс и певица Марина Хлебникова на презентации книги Елены Лениной «Как соблазнить любого мужчину» в караоке-клубе «Метрополь» в Москве, 31 марта 2009 года
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Певец Шура, актриса Эвелина Бледанс и певица Марина Хлебникова на презентации книги Елены Лениной «Как соблазнить любого мужчину» в караоке-клубе «Метрополь» в Москве, 31 марта 2009 года 
© Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press
Певец Шура, 09 ноября 2005 года
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Певец Шура, 09 ноября 2005 года 
© Said Gadzhiev/Russian Look/Global Look Press
Певец Шура выступает на фестивале музыки и моды «Движение-2006» в Сочи, 29 июля 2006 года
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Певец Шура выступает на фестивале музыки и моды «Движение-2006» в Сочи, 29 июля 2006 года 
© Victor Klyushkin/Global Look Press
Певец Шура и продюсер Валерий Белоцерковский во время спектакля-презентации альбома «Я буду жить для тебя» белорусской певицы Анжелики Агурбаш в Театре Эстрады в Москве, 04 апреля 2007 года
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Певец Шура и продюсер Валерий Белоцерковский во время спектакля-презентации альбома «Я буду жить для тебя» белорусской певицы Анжелики Агурбаш в Театре Эстрады в Москве, 04 апреля 2007 года 
© Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Певец Шура в 2024 году
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Певец Шура в 2024 году 
© shuramedvedev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Певец Шура во время шоу «Ты — суперстар», 18 февраля 2008 года
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Певец Шура во время шоу «Ты — суперстар», 18 февраля 2008 года 
© Anton Mukhametchin/Global Look Press
Певец Шура во время XII церемонии вручения премии «Серебряная калоша» за самые сомнительные достижения в сфере шоу-бизнеса, Москва, 26 июня 2008 года
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Певец Шура во время XII церемонии вручения премии «Серебряная калоша» за самые сомнительные достижения в сфере шоу-бизнеса, Москва, 26 июня 2008 года 
© Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press
Певец Шура во время церемонии вручения премии «FHM: Топ месяца» в клубе Papa Bar в Москве, 19 апреля 2012 года
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Певец Шура во время церемонии вручения премии «FHM: Топ месяца» в клубе Papa Bar в Москве, 19 апреля 2012 года 
© Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Певец Шура и актриса Марина Орлова во время церемонии вручения премии «Народная любовь» в ресторане «Гусятникоff» в Москве, 27 июня 2012 года
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Певец Шура и актриса Марина Орлова во время церемонии вручения премии «Народная любовь» в ресторане «Гусятникоff» в Москве, 27 июня 2012 года 
© Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Певец Шура во время художественно-поэтического вечера «Три дня до весны» поэтессы и художницы Стеллы Шалумовой на вилле Вазари в Москве, 26 февраля 2014 года
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Певец Шура во время художественно-поэтического вечера «Три дня до весны» поэтессы и художницы Стеллы Шалумовой на вилле Вазари в Москве, 26 февраля 2014 года 
© Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

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Певец Шура во время Недели моды в Москве, 1 апреля 2014 года
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Певец Шура во время Недели моды в Москве, 1 апреля 2014 года 
© Photoagency Interpress/Global Look Press
Певец Шура, 25 мая 2018 года
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Певец Шура, 25 мая 2018 года 
© Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Певец Шура во время показа мод Estet Fashion Week осень-зима, 14 ноября 2019 года
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Певец Шура во время показа мод Estet Fashion Week осень-зима, 14 ноября 2019 года 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Певец Шура перед началом премьеры фильма режиссера Джеймса Фоули «Идеальный незнакомец» в кинотеатре «Октябрь» в Москве, 18 апреля 2007 года
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Певец Шура перед началом премьеры фильма режиссера Джеймса Фоули «Идеальный незнакомец» в кинотеатре «Октябрь» в Москве, 18 апреля 2007 года 
© Саверкин Александр/ТАСС
Певец Шура на церемонии вручения ежегодной премии Fashion Summer Awards 2016 в ресторане Royal Bar в Москве, 22 июня 2016 года
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Певец Шура на церемонии вручения ежегодной премии Fashion Summer Awards 2016 в ресторане Royal Bar в Москве, 22 июня 2016 года 
© Евгений Одиноков/РИА Новости

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Певец Шура на премьере фильма «На острие» режиссера Эдуарда Бордукова в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве, 24 ноября 2020 года
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Певец Шура на премьере фильма «На острие» режиссера Эдуарда Бордукова в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве, 24 ноября 2020 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певец Шура, Москва, 25 марта 2002 года
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Певец Шура, Москва, 25 марта 2002 года 
© Денисов Антон/ТАСС
Певец Шура на даче в апреле 2025 года
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Певец Шура на даче в апреле 2025 года 
© shuramedvedev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Певец Шура во Владивостоке, 2024 год
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Певец Шура во Владивостоке, 2024 год 
© shuramedvedev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Певец Шура и музыкант Антон Самойлов в 2024 году
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Певец Шура и музыкант Антон Самойлов в 2024 году 
© shuramedvedev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Певец Шура в 2024 году
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Певец Шура в 2024 году 
© shuramedvedev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Певец Шура в образе Распутина
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Певец Шура в образе Распутина 
© shuramedvedev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Певец Шура в 2024 году
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Певец Шура в 2024 году 
© shuramedvedev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Певец Шура (второй слева) в городе Новокуйбышевске, 1999 год
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Певец Шура (второй слева) в городе Новокуйбышевске, 1999 год  
© shuramedvedev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Певец Шура во время записи телешоу для телеканала «Муз-ТВ» в 2024 году
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Певец Шура во время записи телешоу для телеканала «Муз-ТВ» в 2024 году 
© shuramedvedev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Певец Шура в 2024 году
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Певец Шура в 2024 году 
© shuramedvedev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Певец Шура в 2024 году
31/34
Певец Шура в 2024 году 
© shuramedvedev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Певец Шура в 2024 году
32/34
Певец Шура в 2024 году 
© shuramedvedev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Певец Шура в 2024 году
33/34
Певец Шура в 2024 году 
© shuramedvedev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Певец Шура в 2024 году
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Певец Шура в 2024 году 
© shuramedvedev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

20 мая Шура (настоящее имя — Александр Медведев) празднует свой 50-летний юбилей. В 90-х он ворвался в эфир с хитами «Холодная луна», «Ты не верь слезам» и «Твори добро» — и сразу стал героем эпохи. С тех пор у Шуры было все: слава, скандалы, химия (и не только творческая), болезнь, исчезновение и возвращение. И все это — с фирменной улыбкой.

Шура родился 20 мая 1975 года в Новосибирске. С жизненными трудностями артист начал сталкиваться с раннего возраста. После того как мать отдала его в детский дом, его воспитанием занялась бабушка, работавшая шеф-поваром в ресторане «Русь». Именно там 12-летний Саша впервые вышел «в свет»: пел, танцевал, переодевался, эпатировал. Тогда он еще не знал слова «перформанс», но уже творил именно его. Отсутствие передних зубов, выбитых младшим братом, стало частью его сценического образа.

Переехав в Москву, Шура начал сотрудничество с композитором Павлом Есениным. Его песни «Холодная луна» и «Ты не верь слезам» стали настоящими хитами, а эпатажный образ — визитной карточкой артиста. В 1998 году он получил премию «Золотой граммофон» за песню «Ты не верь слезам».

В начале 2000-х Шура столкнулся с наркотической зависимостью, что привело к перерыву в карьере. Позже он прошел курс лечения и вернулся на сцену. В 2020 году артист перенес операцию по удалению грыжи, которая могла перерасти в рак. После операции он похудел на 35 килограммов и начал следить за здоровьем.

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