«Ты не верь слезам»: Шура отмечает 50-летие

20 мая Шура (настоящее имя — Александр Медведев) празднует свой 50-летний юбилей. В 90-х он ворвался в эфир с хитами «Холодная луна», «Ты не верь слезам» и «Твори добро» — и сразу стал героем эпохи. С тех пор у Шуры было все: слава, скандалы, химия (и не только творческая), болезнь, исчезновение и возвращение. И все это — с фирменной улыбкой.

Шура родился 20 мая 1975 года в Новосибирске. С жизненными трудностями артист начал сталкиваться с раннего возраста. После того как мать отдала его в детский дом, его воспитанием занялась бабушка, работавшая шеф-поваром в ресторане «Русь». Именно там 12-летний Саша впервые вышел «в свет»: пел, танцевал, переодевался, эпатировал. Тогда он еще не знал слова «перформанс», но уже творил именно его. Отсутствие передних зубов, выбитых младшим братом, стало частью его сценического образа.

Переехав в Москву, Шура начал сотрудничество с композитором Павлом Есениным. Его песни «Холодная луна» и «Ты не верь слезам» стали настоящими хитами, а эпатажный образ — визитной карточкой артиста. В 1998 году он получил премию «Золотой граммофон» за песню «Ты не верь слезам».

В начале 2000-х Шура столкнулся с наркотической зависимостью, что привело к перерыву в карьере. Позже он прошел курс лечения и вернулся на сцену. В 2020 году артист перенес операцию по удалению грыжи, которая могла перерасти в рак. После операции он похудел на 35 килограммов и начал следить за здоровьем.