Связь с Майоровой, короткий брак и счастье с режиссером: личная жизнь Олега Василькова

Фильм «Сто дней до приказа» дал Олегу Василькову путь в большое кино, однако к тому моменту у него не было ни актерского образования, ни опыта съемок. Кино стало призванием артиста и подарило ему семейное счастье, хоть и не с первой попытки. Starhit вспомнил историю жизни актера в день его 55-летия.

Съемки из армии и студенческий брак

Олег родился 20 мая 1970 года в Воронеже в семье инженеров. Мальчик был близок с мамой и даже имитировал болезни, чтобы уйти из детского сада домой и провести время с ней. Отец был строгим, однако и его ребенок искренне любил. Развод родителей стал первым серьезным испытанием для Василькова, однако он не винил кого-либо в произошедшем.

Выбрать актерскую карьеру помог случай. В тот момент будущий артист служил в армии, а в часть приехал режиссер Хусейн Эркенов. Он уговорил Василькова сняться в картине «Сто дней до приказа». После премьеры Олег задумался о профессии и решил поступить во ВГИК, который закончил в мастерской режиссера Сергея Соловьева.

Во время учебы Васильков познакомился со Светланой Бобкиной — в будущем она станет известна как солистка группы «Стрелки». Роман вылился в студенческий брак, который долго не продержался — уже через месяц новоиспеченная жена сбежала в Германию. По словам певицы, супруга волновала только карьера. Актер позднее отмечал, что все сошло на нет по его глупости — Олег признавался, что его пугало соседство с родителями супруги в одной квартире. В результате Светлана решила выбрать другого мужчину.

После развода актер получил возможность вплотную заняться карьерой. Однако в 90-е индустрия переживала кризис, из-за чего Василькову приходилось начинать с небольших ролей. Через некоторое время он получил первое интересное предложение — актеру предложили роль Петра в картине «Странное время».

Елена Майорова

По сюжету героя Василькова соблазняла опытная женщина, которую исполнила актриса Елена Майорова. Зрители поверили в происходящее и подозревали роман между артистами, однако сам Васильков отмечал, что в реальности их связывала только дружба.

«Я был молод, она — намного старше, а у нее тогда возник кризис, мы общались как друзья. Я не очень понимал, чего она хочет. Как-то раз растерялся, перешел к делу: обнял ее и поцеловал, перенервничал. Я был весь красный, а она так посмотрела на меня и назвала "мальчиком". Вот и весь роман», — пояснял актер.

В следующие несколько месяцев Василькова и Майорова поддерживали общение. Актриса находилась в депрессии и делилась своими переживаниями с другом, однако в один момент исчезла. Позднее выяснилось, что в доме Майоровой случился пожар. 23 августа 1997 года она скончалась от ожогов.

«Я узнал, что она умерла, когда был в Уфе. Уронил чашку кофе и пошел покупать билет на самолет. Она была, как ребенок. У нее супруг был художник, они что угодно могли пролить случайно. Да, у нее была депрессия, но она не могла сделать это специально», — рассказывал об этом Васильков.

После похорон актер долго винил себя в том, что мог быть недостаточно внимательным к Майоровой. В первую годовщину ее гибели Васильков подвергся нападению уличных хулиганов — он оказался в больнице с серьезными травмами головы.

Звезда «Зверобоя» признался, что боялся сесть в тюрьму

Бандитские роли

В конце 90-х артисту стали все чаще предлагать роли бандитов. Например, он сыграл преступников в «Брате-2», «Бригаде» и «Бумер. Фильм второй». Окружающие отмечали, что Василькову подходят такие образы, а сам актер подчеркивал, что ему легко их воплощать из-за среды, в которой вырос.

Однако Василькова помнят не только по бандитским ролям. Он сыграл Сергея в «Хироманте», старшину в «Тайне "Святого Патрика"», Мишку в «Котовском», полицейских в «Лекторе» и «Пираньях», а также армейского капитана в «Конвое». Всего на счету артиста свыше 160 ролей. При этом сам актер не считает себя чрезмерно востребованным. По словам Василькова, бывают времена, когда у него много съемок, а бывает их и вовсе нет.

Счастливый брак с третьей попытки

Во время нападения бандитов Васильков был не один, а со своей новой избранницей Натальей. После выздоровления актер решил, что судьба дала ему шанс на создание семьи. Вскоре возлюбленные поженились. У пары родилась дочь Соня, а жена стала директором артиста и основала собственное кастинг-агентство. Супруги прожили вместе 14 лет, однако в один момент все разрушилось.

«Это была ее инициатива, я боролся как крейсер "Варяг", но утонул. Я пытался выяснить, был ли у нее кто-то. Мне казалось, мы были счастливы, но ей, видимо, хотелось чего-то еще. Думаю, ей наскучила семейная жизнь», — говорил Васильков.

На этом сложности в жизни актера не закончились. В 2005 году у него умер отец, а в 2012 году Васильков похоронил мать. Тогда актер почувствовал себя по-настоящему одиноким — за утешением он обратился к подруге Марине Ткачевой, с которой познакомился на съемках фильма «Демоны». Артист предстал перед ней почерневшим от горя и вмиг постаревшим. Через полгода Васильков позвонил режиссеру и попросил ее приехать.

«Я подумала, что, если не приеду, случится беда, он был как побитая собака», — вспоминала женщина.

Вскоре у пары завязался роман и Ткачева стала третьей женой артиста, впоследствии подарив ему еще одну дочку. Васильков считает встречу с супругой главной наградой за все пережитые испытания и понесенные потери.