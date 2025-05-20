Угрожала спустить в унитаз и оставить лысым: Немоляева рассказала, как воспитывала сына

88-летняя актриса Светлана Немоляева рассказала, как воспитывала своего единственного сына Александра Лазарева. В программе «Однажды…» на НТВ она призналась, что мальчик был активным, эмоциональным и порой очень непослушным.

По словам Немоляевой, периодически ей приходилось прибегать к крайним мерам. Например, угрожать смыть в унитазе.

«Когда он безобразничал, я его вела в туалет, открывала толчок и говорила: "Если ты не прекратишь себя так вести, я тебя туда засуну и спущу воду". Он на меня тогда смотрел, как бычок, надувшись. Видимо, в тот момент соображал, а влезет туда или нет», — поделилась народная артистка.

Если же Александр продолжал ее выводить, то она могла начать драть ему голову. При этом Немоляева говорила сыну, что если он будет дальше себя так вести, то выдерет ему все волосы и он станет лысым.

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При этом муж актрисы Александр Лазарев никогда не обижал ребенка. По словам Немоляевой, она наказывала сына скорее от бессилия.