Поклонницы отсудили у Киркорова деньги

Две поклонницы музыкального исполнителя Филиппа Киркорова добились через суд возврата средств за билеты на концерты артиста, которые не состоялись в период коронавирусных ограничений в 2020 году.

Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Фанатки отсудили у Филиппа Киркорова деньги за то, что тот не спел им во времена ковида», — говорится в сообщении.

По данным канала, с исками к артисту обратились две женщины из южных регионов России — жительницы Краснодара и Ростова. Они не смогли посетить выступления артиста, отменённые из-за действовавших ограничений во время локдауна.

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Одной из поклонниц, как отмечает SHOT, суд присудил компенсацию примерно в 40 тыс. рублей, второй — около 20 тыс. рублей.