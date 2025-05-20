«Что-то поменять очень сложно». Отец Децла рассказал об отношениях с внуком

Летом 2023 года стало известно, что в семье покойного рэпера Децла наступило долгожданное перемирие. После нескольких лет вражды продюсер Александр Толмацкий помирился со своим внуком Антонием. Отец Децла сделал первый шаг к возобновлению общения, поздравив мальчика с 18-летием.

Сообщалось, что с тех пор Тони частенько заезжал в гости к Толмацкому со своей девушкой. Но, похоже, этот период продлился не слишком долго. На днях Толмацкий заявил, что в данный момент не общается с Тони. В свежем интервью «Газете.Ru» Александр объяснил, что его внук в какой-то момент повёл себя очень плохо.

«Он позволил себе ряд гадостей в мой адрес», — уточнил продюсер.

Это и стало причиной нового периода отчуждения между родственниками. Толмацкий отметил, что перестал вообще разговаривать с Тони и в обозримом будущем не планирует этого делать.