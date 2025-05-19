Буланова задумалась о суррогатной матери ради ребенка от молодого возлюбленного

Татьяна Буланова вышла замуж за возлюбленного, который на 19 лет моложе, летом 2023 года. Торжество прошло в кругу самых близких людей: после банкета в одном из отелей Санкт-Петербурга молодожены и гости переместились на речной теплоход. Несмотря на разницу в возрасте, своей семейной жизнью звезда довольна: в одном из интервью Татьяна называла Валерия Руднева лучшим из своих трёх мужей. Не смущают певицу даже частые разлуки: она постоянно проживает в Санкт-Петербурге, в то время как Валерий перебрался в Москву.

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В беседе с «Пятым каналом» знаменитость призналась, что задумывается о материнстве, но финального решение ждёт от своего мужчины. Возраст продолжению рода — не помеха, считает 56-летняя артистка.

«Я вам могу сказать, что если, дай бог, всё получится, то там найдётся способ, как это всё сделать. Ничего страшного», — подчеркнула Буланова.

Певица призналась, что рожать не собирается.