Телеведущая и певица Анна Семенович раскрыла вес своей груди. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Во время встречи на тему женской красоты с журналистами и блогерами в Екатеринбурге, Семенович затронула тему стройности и сброса веса. Говоря о важности индивидуальных особенностей телеведущая заявила, что ее грудь весит 10 кг.

«Все зависит от пропорций и особенностей тела. У меня, например, большая грудь. Это все знают. Только она у меня весит 10 кг! У кого-то от природы большие бедра. Но это не значит, что у таких людей есть ожирение или лишний вес», — заявила она.

Помимо этого Семенович также добавила, что она начала худеть еще в три года, когда будущую певицу отдали на фигурное катание.

«Когда меня привели на каток, тренер сказала: “Она у вас такая толстенькая. Наверное, из нее ничего не получится”. Но мама с папой не рассчитывали, что я стану известной фигуристкой, и ответили ей: “Можно она у вас тут просто поболтается», — добавила она.

Ранее Семенович пожаловалась на здоровье.