Максим Фадеев сравнил ситуацию в стране с 1941 годом

Режиссер и продюсер Максим Фадеев, известный своими документальными проектами, сравнил нынешнюю ситуацию в России с тем, что было в 1941 году. Его слова приводит издание News.ru.

На пресс-конференции, посвященной проекту «Культурный десант 45/25», постановщик сообщил, что российское общество не осознает масштаб угроз из-за специальной военной операции (СВО).

«Ситуация хуже, чем в 41-м году. Тогда все знали, кто противник и какой образ победы. Сейчас эта война уже в школах, вузах. Задача противника сделать так, чтобы стало стыдно быть русскими. Мы видим, как они это делают на Украине», — заявил Фадеев.

Он также добавил, что боевые действия в зоне СВО составляют лишь 7% всей войны, ведущейся против России.

Ранее стало известно, что популярный российский актер Глеб Калюжный отправится служить в российскую армию в конце весны.