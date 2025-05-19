Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) обратился к россиянам после новости о его участии в международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Он назвал это большой честью.

Ранее стало известно, что в качестве представителя России на «Интервидении» был выбран SHAMAN. Конкурс пройдет 20 сентября на площадке «Live Арена» в Подмосковье, в нем примут участие артисты из более чем 20 стран, включая Китай, Азербайджан и Белоруссию.

«Привет, Россия. Ну что же, страна так решила, и я очень рад! Благодарен за доверие! Это большая честь быть первым и представлять нашу страну на "Интервидении 2025". Тем более Россия будет принимающей стороной, предстоит много работы. Первым быть трудно, но и я не из робких! Уверен, что мы вместе пройдем этот путь. Спасибо большое, я с вами!» — сказал Дронов в своем обращении к россиянам.

В России отреагировали на участие Shaman в конкурсе «Интервидение»

Напомним, что «Интервидение» существовало с 1946 по 1993 годы, а затем было закрыто. Спустя более чем 30 лет было принято решение возродить конкурс — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.