У Лазаревой* потребовали отобрать бизнес в России за пропаганду ЛГБТ**

Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить очередное заявление телеведущей Татьяны Лазаревой. Об этом сообщил директор организации Георгий Солдатов.

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По его мнению, Лазарева* неоднократно призывала россиян посетить фестиваль, пропагандирующий ЛГБТ**, а также оказать ему материальную помощь.

— Полагаем, что она и самостоятельно поддерживает бюджет этой организации, — отметил Солдатов.

Если проверка подтвердит, что телеведущая занималась вовлечением лиц в деятельность ЛГБТ** и финансировала соответствующие организации, то ей грозит еще одно уголовное дело.

Директор центра «Сорок сороков» указал, что в Москве у Лазаревой* остались две рабочие компании, доход которых в прошлом году составил 1,7 миллиона рублей. Он попросил прокуратуру принять меры для ограничения деятельности организаций, сообщает 360.ru.

Незадолго до этого в одном интервью Лазарева* появилась в белой рубашке с украинским узором. Гость программы оценил наряд телеведущей, добавив, что одежда отдаленно напоминает ему вышиванку. Она уточнила, что сама вышивала его, уточнив, что акцент на украинском узоре был сделан специально.

*Признана в России иностранным агентом и внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.