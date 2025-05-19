Менеджер Нурлана Сабурова узнал о ситуации с задержанием комика из средств массовой информации.

Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

«Комментариев не даём, я даже не знаю, что происходит, я сам из СМИ узнал, поэтому не могу прокомментировать, к сожалению», — цитирует его агентство.

Ранее источник сообщил «Известиям» о том, что Сабуров был задержан в аэропорту Шереметьево за нарушение сроков миграционного учёта.

Позднее Mash опубликовал первые кадры с Сабуровым после задержания. По информации Telegram-канала, комик уже на свободе.