В России отреагировали на участие Shaman в конкурсе «Интервидение»

Сергей Соседов заявил, что SHAMAN может победить на «Интервидении». Об этом он рассказал «Страстям».

Сегодня стало известно, что представителем от России на песенном конкурсе «Интервидение» станет SHAMAN. По мнению музыкального критика Сергея Соседова, такая кандидатура вполне подходит под тематику конкурса.

«Думаю, наша первая кандидатура, и именно для такого конкурса, архиудачная. Конкурс имеет яркий политический подтекст, и именно российский певец патриотического направления должен быть первым его участником», — рассказал он.

При этом шансы на победу у певца достаточно большие, добавил Соседов.

«Полагаю, что Шаман ещё и выиграет этот конкурс. А почему нет?» — заявил он.

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Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, представит РФ на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Об этом сообщили в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

"Россию представит певец Shaman", - объявили в ходе шоу.

Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в разговоре с ТАСС выразил мнение, что представлять Россию на "Интервидении" будет кто-то из сегодняшней пятерки наиболее популярных в стране исполнителей.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области.

Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Швыдкой заявлял, что конкурс пройдет в сентябре. Свое участие в нем подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Популярный певец, продолжающий тур по югу России, рассказал, что он думает о своем будущем выступлении на "Интервидении".

- Страна так решила, и я очень рад! Благодарен за доверие! Это большая честь быть первым (конкурс "Интервидение" существовал с 1946 по 1993 годы, а потом был закрыт, а теперь Россия его возрождает! - Прим. Ред.). Но и я не из робких!.. Уверен, что мы вместе пройдем этот путь. Спасибо большое, я с вами!

SHAMAN не ответил пока на вопрос "РГ" о том, какую песню споет на конкурсе "Интервидении". Время выбрать ее у него еще есть.

Но он уже точно уверен, что споет на русском языке.

Объяснил это так: "Других языков я не знаю. И знать не хочу!"

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В этом году Ярослав Дронов, известный как Shaman, может укрепить свою репутацию и достичь новых высот популярности, приняв участие в международном конкурсе «Интервидение». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев.

По мнению собеседника, данный исполнитель — один из наиболее подходящих кандидатов, учитывая его нынешнюю известность.

«Кандидатура Shaman для участия в международном конкурсе «Интервидение», на мой взгляд, оправдана просто потому, что действительно сейчас он один из самых популярных артистов, если не самый популярный. Мне кажется, участие в конкурсе закрепит его успех, сделает его более опытным», — утверждает Бабичев.

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Почему певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, представит Россию на «Интервидении» и каким должен быть конкурс, чтобы утереть нос «Евровидению»? Об этом с Daily Storm поговорили продюсеры Иосиф Пригожин и Вадим Цыганов. Оба усомнились в целесообразности приглашения SHAMAN, хотя Пригожин и назвал его «большим артистом».

«Я задаюсь вопросом: а зачем звезде нужно участвовать в конкурсе? Он большой артист. Большая звезда. А еще вопрос: кто выбрал SHAMAN? Просто раньше собиралась какая-то комиссия. Отбирали, кто будет представлять страну, слушали песни. То есть был какой-то движ. Сейчас же мы просто узнали, что будет SHAMAN представлять Россию на «Интервидении», — сказал Пригожин.

Он заметил, что вместо исполнителя хита «Я русский» могли бы выступить молодые таланты. SHAMAN — это «такой символ времени сейчас», поэтому его и выбрали, полагает Пригожин.

«Но, конечно, это конкурс для молодых исполнителей. Могла бы быть вместе него та же Татьяна Куртукова (известность обрела после выпуска музыкального сингла «Матушка». — Примеч. Daily Storm)», — заявил он.

По словам Пригожина, у него к SHAMAN абсолютно нормальное отношение.

«Но тогда люди, которые представляют другие страны, должны быть такого же уровня, как SHAMAN. Если они отправят начинающих артистов на конкурс, а мы — звезду... Это как профессионалов против юношей выставить. Разница в классе...» — добавил он.

Продюсер также предложил, чтобы на «Интервидении» сделали большой призовой фонд и за победу бились бы представители стран со всего мира, а не только дружественные РФ государства:

«Был бы призовой фонд миллион долларов — сами бы англичане приехали. Ничто так не объединяет, как зеленая бумажка! Люди поедут работать и побеждать. Им плевать на политику, потому что надо кормить семью и чтобы их узнали».

Его коллега Вадим Цыганов признался, что скептически относится и к самому конкурсу, и к фигуре SHAMAN как главной звезды:

«Кто заказывает — тот и танцует. Не забывайте, что это шоу в первую очередь. И оно превращается в политический инструмент, как в случае с «Евровидением». Нет здесь правил. Есть такая история, как национальная политика, которая срастается с деньгами. Есть машина, которая делает политическую повестку. И SHAMAN — такая машина с большими затратами. И она едет. Это продвижение. Здесь нет ни правды, ни красоты».

При этом Пригожин посетовал, что публично пока не был обозначен конкретный формат «Интервидения». Продюсер также подчеркнул, что России не нужен аналог «Евровидения», а следует организовывать свои конкурсы, которые будут не уступать другим в мире.

«Поэтому в «Интервидении» надо, чтобы участвовали и Китай, и Южная Америка, и Северная Америка, и вся Европа. Пусть конкурс будет идти три дня, но мы должны показать на его примере свою дружелюбность по отношению ко всем странам. Я бы и украинских артистов позвал бы. Музыка должна быть без границ! «Интервидение» надо организовать так, как в 2018-м году чемпионат мира по футболу в России. Праздник песни, надежды, радости чтобы был», — пояснил Пригожин.

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Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, достойно представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" и сделает для победы все возможное. Такое мнение выразил ТАСС российский писатель, журналист и политический деятель Захар Прилепин.

"Он прекрасно представит Россию в этом контексте, на этом конкурсе. Все, что от него будет нужно, Shaman сделает с лихвой", - считает Прилепин.

Писатель напомнил, что ранее вместе с Ярославом Дроновым они работали над совместным проектом. "Shaman - симпатичный парень. В свое время, пока он был просто Ярославом Дроновым, вместе с ним мы практически написали совместный альбом", - отметил Прилепин. Он обратил внимание, что у артиста "прекрасные голосовые данные", но на данный момент он не слушает музыку Ярослава.

"Я для этого слишком взрослый", - сказал писатель.

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По мнению шоумена, именно Ярослав Дронов должен представлять нашу страну на таком конкурсе.

Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Эту кандидатуру я оцениваю нормально. Для такого конкурса, как «Интервидение», Shaman — подходящая, я считаю, кандидатура. Shaman, как представитель, не побоюсь этого слова, нашей власти от шоу-бизнеса, он, конечно, и должен представлять такой государственный мощный конкурс, как «Интервидение».

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