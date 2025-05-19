Раскрыто «приданое» сына главной свахи России

В Сети вовсю обсуждают 35-летнего Дениса Сябитова. После того как мужчина стал появляться на телевидении со звёздной мамой — свахой Розой Сябитовой, выяснилось, что он не женат. Критики поспешили обвинить холостяка в зависимости от мамы. Впрочем, у потенциального жениха есть собственность.

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По данным Shot, за Денисом числится квартира площадью 40 квадратных метров в Чертаново — её стоимость примерно 10 миллионов рублей. Помимо этого, на него зарегистрирована доля в трёхкомнатной квартире в Савёловском районе Москвы. Водит наследник главной свахи страны синюю «Ладу-Гранту» 2018 года выпуска.

Что касается хобби — Денис увлекается аниме, компьютерными играми и страйкболом.