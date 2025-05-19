Юрий Лоза высказался о формате конкурса «Интервидение»

Какие песни нужно будет петь на «Интервидении»? К примеру, в установочных документах «Евровидения» изначально было написано, на конкурсе исполняются песни, которые ранее нигде не звучали, то есть новые композиции. Кроме того, идея заключалась в том, что очередной конкурс проводит страна, которую представляет победитель. Мероприятие ведется на языке этой страны, благодаря чему жители Европы знакомятся со своей культурой. Когда создавался конкурс в Сан-Ремо, отмечалось, что он также направлен на то, чтобы жители Европы могли больше узнать друг о друге. Для этого все исполнители должны были петь песни на своих языках. Изначально было именно так, а уже потом все запели по-английски… Но какие композиции будут исполняться на «Интервидении» - свои, чужие, каверы, бывшие в употреблении песни? Сколько там будет туров? Кто будет оценивать песни – профессиональное жюри или зрители? Каким будет принцип оценки?

Юрий Лоза Советский и российский певец, композитор, автор песен