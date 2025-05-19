Юрий Лоза высказался о формате конкурса «Интервидение»
Музыкант Юрий Лоза в разговоре с Рамблером высказался о международном песенном конкурсе «Интервидение», отметив что ему непонятен формат проведения мероприятия.
Какие песни нужно будет петь на «Интервидении»? К примеру, в установочных документах «Евровидения» изначально было написано, на конкурсе исполняются песни, которые ранее нигде не звучали, то есть новые композиции. Кроме того, идея заключалась в том, что очередной конкурс проводит страна, которую представляет победитель. Мероприятие ведется на языке этой страны, благодаря чему жители Европы знакомятся со своей культурой. Когда создавался конкурс в Сан-Ремо, отмечалось, что он также направлен на то, чтобы жители Европы могли больше узнать друг о друге. Для этого все исполнители должны были петь песни на своих языках. Изначально было именно так, а уже потом все запели по-английски… Но какие композиции будут исполняться на «Интервидении» - свои, чужие, каверы, бывшие в употреблении песни? Сколько там будет туров? Кто будет оценивать песни – профессиональное жюри или зрители? Каким будет принцип оценки?Юрий ЛозаСоветский и российский певец, композитор, автор песен
Не имея ответов на эти вопросы, оценить выбор представителя России на конкурсе «Интервидение» невозможно, добавил музыкант.
«Обычно исполнитель выбирается под конкретную задачу. Если это песенный конкурс, то это одна история, если это композиторский конкурс – другая. Если это конкурс номеров – такой, каким сейчас стал конкурс «Евровидение», то тут голос вообще не играет никакого значения. Что можно сказать, например, о голосах этих ряженых фриков из Финляндии, победивших на конкурсе в 2006 году, или о голосах его других недавних победителей? У кого там были голоса? Сейчас «Евровидение» — это конкурс номеров, а не песен. Поэтому возникает вопрос о том, будет ли «Интервидение» конкурсом номеров или конкурсом песен, авторским, исполнительским или еще каким-то конкурсом. Сначала нужно со всем этим разобраться, а уже потом говорить о правильности выбора исполнителя. Может быть, победит тот участник, который будет петь, стоя на голове», - сказал он.
Ранее стало известно, что Россию на конкурсе «Интервидение» будет представлять певец Shaman.