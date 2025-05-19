Сестра Михаила Круга высказалась о грубой пародии на ее брата в КВН

Сестра покойного певца Михаила Круга высказалась о пародии на ее брата в КВН. Некоторые посчитали номер грубым. Ответ родственницы шансонье публикует издание «Абзац».

© Passion.ru

В новом выпуске команда «Леон Миллер» представила номер, где исполнителя назвали «Михаил Квадрат». Они пошутили, что его песни популярны среди пожилых женщин, которые могут после концерта сфотографироваться с ним на памятник.

Сестра шансонье Ольга заявила, что не считает нужным обсуждать эту пародию.

«Я такие передачи не смотрю. Даже вникать в это не хочу. Просто делаю свое дело: поддерживаю память о брате. КВН – передача не особо серьезная, поэтому я даже не буду обращать на пародию внимания. Это все несерьезно абсолютно», – высказалась женщина.

Жюри высоко оценило выступление команды, однако зрители разделились во мнениях. Одни нашли шутку смешной, другие назвали ее неуместной, заявив, что должны быть границы дозволенного.

Напомним, что Михаил Круг выпустил при жизни шесть альбомов, а его песня «Владимирский централ» стала настоящей классикой жанра шансон. Артист трагически погиб в июне 2002 года, когда преступники ворвались в его дом и смертельно ранили певца.

Ранее мы писали о том, что Киркоров прокомментировал пародию американского ведущего Джимми Фэллона. Он примерил парик и назвал Киркорова российской поп-иконой.