Соседов назвал победителя конкурса «Интервидение-2025»

Певец Shaman победит на первом в истории международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025». Такое мнение выразил музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов.

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Конкурс состоится в Москве в сентябре 2025 года. Участие в нем примут артисты из 22 стран.

— Shaman достоин того, чтобы выступить первым в новом музыкальном конкурсе. Россия должна представить яркого артиста патриотического направления. Важно, чтобы такой артист не был засвечен на других конкурсах. А то у нас одни и те же ездят все время. Нужны свежие лица, но при этом себя зарекомендовавшие, уже что-то умеющие и при этом известные. Это очень важно, потому что артист на международном конкурсе представляет даже не столько себя, сколько свою страну, — добавил Соседов.

Критик также назвал правильным решение не отправлять на конкурс выступавших на аналогичных мероприятиях. По его словам, нужен молодой, но известный и яркий артист, поэтому Shaman — отличная кандидатура.

Говоря о результатах предстоящего конкурса, шоумен выразил уверенность в победе исполнителя на «Интервидении». Соседов считает, что артист имеет бойцовский характер, сообщает «Подмосковье сегодня».

— Поэтому я желаю ему победы, — заключил критик.

Ранее российский певец Ярослав Дронов назвал большой честью возможность представлять Россию на международном песенном конкурсе «Интервидение». О том, что именно Shaman отправится на конкурс, стало известно утром 19 мая.