Больной раком Байден опубликовал фото с женой и котом

Экс-президент США Джо Байден опубликовал первый пост в соцсетях после обнаружения у него онкологического заболевания, сопроводив его совместным фото со своей супругой Джилл.

Публикация размещена в X (бывший Twitter; заблокирован в РФ).

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"Рак затрагивает нас всех. Как и многие из вас, я и Джилл поняли, что именно в местах надломов мы часто сильнее всего", - написал он.

На снимке экс-президент запечатлен с женой и котом.

Напомним, ранее стало известно, что у Байдена диагностирована "агрессивная форма" рака предстательной железы, которая распространилась на кости. Диагноз был поставлен в пятницу, 16 мая.