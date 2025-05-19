«Меня не пускали»: Волочкова рассказала о последней встрече с Григоровичем

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ей пришлось тайно пробираться в палату хореографа Юрия Григоровича на последнюю встречу с ним. Об этом сообщает Starhit.

Волочкова рассказала, что в тот момент Григорович лежал в санатории в Барвихе. Артистка хотела попасть к балетмейстеру и привезти ему любимую хурму, но ей отказали.

«Меня не пускали люди, которые оберегали его. Один – это его племянник, которому отписано наследство, а второй — это его пресс-атташе, который всегда говорил: "Юрий Николаевич не может". У меня на видео есть, где Григорович говорит: "Ты единственная посещаешь меня, все артисты из Большого меня забыли". А потом его перевезли в другое место, чтобы никто его не видел. И он оказался в реанимации», — рассказала балерина.

Напомним, что Григорович умер 19 мая 2025 года. По информации СМИ, причиной ухода из жизни 98-летнего балетмейстера стали осложнения после двусторонней пневмонии. Сейчас родственники решают, где похоронят хореографа — предварительно, его могут захоронить рядом с супругой Наталией.