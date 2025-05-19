Продюсеры Пригожин и Цыганов рассказали, почему именно SHAMAN представит Россию на «Интервидении»

Почему певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, представит Россию на «Интервидении» и каким должен быть конкурс, чтобы утереть нос «Евровидению»? Об этом с Daily Storm поговорили продюсеры Иосиф Пригожин и Вадим Цыганов. Оба усомнились в целесообразности приглашения SHAMAN, хотя Пригожин и назвал его «большим артистом».

«Я задаюсь вопросом: а зачем звезде нужно участвовать в конкурсе? Он большой артист. Большая звезда. А еще вопрос: кто выбрал SHAMAN? Просто раньше собиралась какая-то комиссия. Отбирали, кто будет представлять страну, слушали песни. То есть был какой-то движ. Сейчас же мы просто узнали, что будет SHAMAN представлять Россию на «Интервидении», — сказал Пригожин.

Он заметил, что вместо исполнителя хита «Я русский» могли бы выступить молодые таланты. SHAMAN — это «такой символ времени сейчас», поэтому его и выбрали, полагает Пригожин. «Но, конечно, это конкурс для молодых исполнителей. Могла бы быть вместе него та же Татьяна Куртукова (известность обрела после выпуска музыкального сингла «Матушка». — Примеч. Daily Storm)», — заявил он.

По словам Пригожина, у него к SHAMAN абсолютно нормальное отношение. «Но тогда люди, которые представляют другие страны, должны быть такого же уровня, как SHAMAN. Если они отправят начинающих артистов на конкурс, а мы — звезду... Это как профессионалов против юношей выставить. Разница в классе...» — добавил он.

Продюсер также предложил, чтобы на «Интервидении» сделали большой призовой фонд и за победу бились бы представители стран со всего мира, а не только дружественные РФ государства: «Был бы призовой фонд миллион долларов — сами бы англичане приехали. Ничто так не объединяет, как зеленая бумажка! Люди поедут работать и побеждать. Им плевать на политику, потому что надо кормить семью и чтобы их узнали».

Его коллега Вадим Цыганов признался, что скептически относится и к самому конкурсу, и к фигуре SHAMAN как главной звезды: «Кто заказывает — тот и танцует. Не забывайте, что это шоу в первую очередь. И оно превращается в политический инструмент, как в случае с «Евровидением». Нет здесь правил. Есть такая история, как национальная политика, которая срастается с деньгами. Есть машина, которая делает политическую повестку. И SHAMAN — такая машина с большими затратами. И она едет. Это продвижение. Здесь нет ни правды, ни красоты».

При этом Пригожин посетовал, что публично пока не был обозначен конкретный формат «Интервидения». Продюсер также подчеркнул, что России не нужен аналог «Евровидения», а следует организовывать свои конкурсы, которые будут не уступать другим в мире. «Поэтому в «Интервидении» надо, чтобы участвовали и Китай, и Южная Америка, и Северная Америка, и вся Европа. Пусть конкурс будет идти три дня, но мы должны показать на его примере свою дружелюбность по отношению ко всем странам. Я бы и украинских артистов позвал бы. Музыка должна быть без границ! «Интервидение» надо организовать так, как в 2018-м году чемпионат мира по футболу в России. Праздник песни, надежды, радости чтобы был», — пояснил Пригожин.

Ранее, 3 февраля, российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в Москве и Подмосковье. Председателем оргкомитета был назначен вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Конкурс пройдет в сентябре. Свое участие в нем уже подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

О возможном участии SHAMAN было известно с конца марта. Сегодня об этом сообщили в эфире программы «Пусть говорят». «Страна так решила, и я очень рад и благодарен за доверие. Это большая честь — быть первым и представлять нашу страну на «Интервидении-2025». <...> Первым быть трудно, но и я не из робких», — признался сам исполнитель.

Певцу 33 года. Родился в семье музыкантов, с четырех лет выступал в вокально-эстрадном коллективе. SHAMAN получил высшее музыкальное образование. В 2013-2014 годах он участвовал в проектах «Фактор А» и «Голос». С 2014-го по 2017-й был солистом группы «Час пик», а с 2017 года начал сольную карьеру. Артист получил широкую популярность после начала СВО, в том числе благодаря песне «Я русский».

«Интервидение» — песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годах. В нем участвовали не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

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