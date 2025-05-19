Возвращение из США, открытие театра, предательство: жизнь Михаила Горевого

Из-за сыгранных на Западе Ролей у Михаила Горевого сложилось амплуа антагониста, которое самого актера никак не смущает. В России же он известен и как режиссер собственного театра, а также звезда популярных сериалов нулевых. Однако высокий статус и известность не уберегли знаменитость от любовных разочарований и предательства.

Сегодня Горевому исполняется 60 лет и в честь этого Starhit напомнил его биографию.

В США и возвращение ради театра

Михаил родился 19 мая 1965 года. Отец будущего артиста был офицером генерального штаба и мечтал, что сын пойдет по его стопам. Но судьба распорядилась иначе — Горевой получил тяжелую травму во время боксерского спарринга и лишился почки, из-за чего о службе в армии пришлось забыть. Взамен у мальчика развилась любовь к искусству, которая началась после того, как Михаил посетил Театр миниатюр.

Артистический путь Горевого начался в театральном кружке при Доме кино, а в 10 классе молодой человек окончательно решил стать актером. Однако с первого раза поступить не получилось — около года время Михаил работал осветителем во МХАТ, пока не поступил в его школу-студию.

Первые роли в картинах «Шаг» и «Грань» не принесли актеру успеха. До 1991 года Горевого знали больше по спектаклям в «Маяковке». К тому моменту артист уже женился на помощнице режиссера Анне Марголис — ему нужно было кормить семью. Роли мельчали и в скором времени актер начал играть в детских спектаклях.

«Анна уже родила сына Дмитрия, росла Дарья, старшая дочь от другой женщины, так что приходилось кормить семью и детей. Кто-то может плюнуть на все, не получается — ну и ладно. А я не могу!» — признавался он.

Выбраться из плачевной ситуации помогло приглашение друга, который обосновался в Бостоне — радиоведущего Дмитрия Хухлаева. Актера привлекли рассказы о перспективах и уже вскоре Горевой вместе с Анной и двухлетним сыном отправились в США. Михаил соглашался на любую работу — сперва работал официантом в рыбном греческом ресторане, а спустя полгода устроился представителем в российско-американскую строительную фирму. Уже вскоре он выучил язык и приспособился вести переговоры, а супруга Анна дошла от уборщицы до управляющей в ресторане.

Через некоторое время Горевой понял, что не может жить без театра — тоска по сцене заставила его вернуться домой. Места в «Маяковке» не нашлось, из-за чего актер решил податься в кино. Тогда несколько лет Михаил снимался в «Ангеле-хранителе», параллельно открыв свой театр. Позднее в список успехов вошли «Каменская» и «Остановка по требованию», однако настоящим триумфом стало участие в фильме про Джеймса Бонда — «Умри, но не сейчас». Там актер появился в роли русского ученого, после чего за Горевым закрепилось амплуа злодея.

Развод из-за работы

Первый брак Михаила продлился 14 лет. Горевой считал, что разрыв произошел по его вине — семью сломала его одержимость театром и работой. Однако вскоре судьба подарила артисту два подарка. Сперва на съемках «Цирка» он подружился с 11-летней Аней Цукановой, которую отныне называет нареченной или духовной дочерью.

Чуть позже актер познакомился с Марией Саффо, в которую серьезно влюбился. Горевой хотел поставить с артисткой не один спектакль и даже жениться, но мечты рухнули. Виновником оказался его друг Павел Майков, у которого случился роман с Саффо. Такое предательство актер переживал крайне долго.

«Ну, а что тут поделаешь? Все правильно, все уравновешенно. Зато у меня была успешная карьера. Майков был не просто другом, он когда-то был мне как младший брат. Любовь — это чувство с привкусом крови на губах. Мне уже неинтересно, что между ними было. К тому же я не могу разглядеть, чем они там занимались. Эта история меня подкинула высоко. Я, как ракета, полетел в стратосферу. За все нужно платить. Сейчас я гораздо увереннее себя чувствую, и за рубежом, и на работе», — говорил Горевой после.

Со временем артист примирился с ситуацией, а в 2010 году встретил художницу-декоратора Олесю Маркелову. Уже спустя два годы у пара появилась дочь Соня.

Критика театра и поддержка друзей

Горевой известен не только как артист, но и как режиссер. Он знал, что происходит в театральной среде, и нередко огорчался этому, публично высказывая свои мысли. Например, он возмущался поступкам Эдуарда Боякова, который реформировал МХАТ, анонсированному появлению певицы Ольги Бузовой в театре и деятельности Константина Богомолова в Театре на Малой Бронной

«Это такие вибрации, такая невидная ткань. Вот какие-то дядьки ходят по сцене, падают, умирают, потом встают, а человек уходит на всю жизнь с расцарапанной душой. Важно, что ты сделаешь с этой душой. Ты туда испражняться станешь, как сейчас можно? Современный театр, я так вижу. Ты мне денег заплати, приходи, а я тебе в душу нассу или насру. Сходи на спектакль «Норма» в театре на Малой Бронной. Там буквально это делают!» — критиковал он работу Богомолова.

При этом в первую очередь актера волновало само искусство, а не репутация коллег и их личная жизнь. Например, отбывший срок за смертельное ДТП артист Михаил Ефремов всегда оставался другом для Горевого, который защищал его публично. Сейчас он уверен, что товарища продолжат снимать в кино в будущем.