Что участие в «Интервидении» даст певцу Shaman

В этом году Ярослав Дронов, известный как Shaman, может укрепить свою репутацию и достичь новых высот популярности, приняв участие в международном конкурсе «Интервидение». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев.

По мнению собеседника, данный исполнитель — один из наиболее подходящих кандидатов, учитывая его нынешнюю известность.

«Кандидатура Shaman для участия в международном конкурсе «Интервидение», на мой взгляд, оправдана просто потому, что действительно сейчас он один из самых популярных артистов, если не самый популярный. Мне кажется, участие в конкурсе закрепит его успех, сделает его более опытным», — утверждает Бабичев.

Ранее телеканал RT со ссылкой на источник сообщил, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.

По его данным, конкурс станет платформой для культурного обмена и «демонстрации взаимного уважения к национальной самобытности и традициям стран-участниц».