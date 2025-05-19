Из бунтарей в посмешище. Медная свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Герцог Сассекский, принц Гарри и его супруга, герцогиня Меган, более известная по фамилии Маркл, перестали быть членами британской королевской семьи в 2020 году. Многие ждали от них свершений, однако смелый по меркам их статуса поступок обернулся лишь серией откровений и интервью.

19 мая супруги отмечают семилетие совместной жизни. В эту дату Starhit вспомнил, зачем пара совершила побег из Великобритании и чего им удалось добиться.

Конфликты из-за роскоши

Считается, что скандалы Маркл с членами королевской семьи начались сразу после того, как она стала женой принца Гарри. На самом деле актриса долгое время налаживала контакт с новыми родственниками. Особенно герцогине удалось сблизиться с семьей брата своего мужа — в 2018-2019 годах Меган, Гарри, принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон регулярно появлялись на публике.

Все изменилось в 2019 году. Тогда в прессе появились публикации о том, что артистка тратит невероятно много денег, а на обустройство резиденции Фрогмор-хаус было потрачено целое состояние. Журналисты обвиняли Меган в любви к брендовой одежде и роскоши — даже самой королеве Елизавете II пришлось публично призывать пару к экономии. Другой причиной конфликтов с королевской семьей стали неутихающие скандалы родственников Маркл: отец, сестра и брат нередко выступали с вредными для репутации артистки откровениями.

Роды не по протоколу

Окончательно все пошло под откос после рождения первенца. Гарри и Меган не хотели делать Арчи публичной личностью с первых секунд жизни. В результате они нарушили все сложившиеся королевские протоколы: Маркл рожала не в госпитале святой Марии, а в небольшой клинике в Вестминстере. Кроме того, пара не фотографировалась с младенцем на ступенях больницы, как это было заведено, а также несколько дней отказывалась называть имя нового члена династии.

«Количество оскорблений, которые мы получили, особенно жена, из-за того, что не хотели подавать нашего ребенка на блюдечке с голубой каемочкой, было невероятным», — признавался Гарри.

Супруги отмечают, что именно тогда они решили окончательно отказаться от королевских полномочий. Гарри и Меган это сулило не только избавление от множества обязанностей, но и лишение доступа к государственной казне. Следовательно, немалые расходы паре придется покрывать самостоятельно. Однако они все же решились на это и 8 января 2020 года выпустили официальное заявление.

«После нескольких месяцев раздумий, мы решили сделать шаг к новой жизни. Мы намерены отступить от статуса старших членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву. Именно с вашей поддержкой, особенно в последние несколько лет, мы чувствуем готовность к таким переменам», — заявили влюбленные.

Однако планы и реальность не совпали. Сперва герцог и герцогиня хотели жить в Канаде, однако не прижились там. В результате пара решила переехать в Калифорнию, ближе к матери Маркл. С благотворительностью тоже не задалось — несмотря на желание поддерживать существующие фонды и создавать новые, особым вкладом они пока не отметились. Кроме того, возникли вопросы и к финансовой самостоятельности: сперва их поддерживала королева, а после резкой критики со стороны общества эту ношу на себя на некоторое время взял отец Гарри, принц Чарльз.

Уничтоженный имидж

Отказ Меган и Гарри от королевских полномочий оказался болезненным для их репутации. Они продолжали иметь огромную армию фанатов, однако увеличилось и количество недоброжелателей. Поклонники считали, что супруги начнут менять мир к лучшему, избавившись от монарших родственников, но те лишь продолжали раздавать интервью и обвинять представителей правящей династии. Например, Маркл заявила, что родственников мужа волновал цвет кожи их будущих детей, а в документальном фильме от Netflix супруги обвиняли представителей правящей династии в ксенофобии и бесконечном психологическом давлении.

Другая проблема — сложности в работе с платформами Spotify и Netflix. Несколько лет назад Меган и Гарри заключили с компаниями многомиллионные контракты на создание уникального контента, однако недавно выяснилось, что ни одну задумку не удалось довести до конца. Сейчас все проекты находятся в стадии заморозки, а представители компаний грозились судами.

Тем временем Маркл не может вернуться к актерской карьере. В Голливуде опасаются работать с ней из-за скандалов. Герцогиня пыталась перейти в политическую сферу, а после запустила кулинарное шоу. В марте она пригласила в арендованный дом журналистов и рассказала им о первых шагах в бизнесе, связанном с шоу и блогом. При этом отрекшаяся от королевского статуса герцогиня не преминула подчеркнуть, что их семейная фамилия навеки будет Сассекс — публика сочла это очередной попыткой пиара. Позднее вскрылось и то, что на наряды для кулинарной программы Маркл потратила 130 тысяч фунтов стерлингов — это также не забывают припоминать недоброжелатели.

Попытки примирения

В последнее время Гарри и Меган все чаще говорят о желании наладить отношения с членами королевской семьи. Принц признавался, что скучает по родственникам, однако хотел бы «семью, а не институцию». Однако на похоронах Елизаветы II стало понятно, что о примирении можно не мечтать — супругов сторонились, а также попросили покинуть Лондон сразу окончания публичных мероприятий. К коронации Карла III Гарри и вовсе не допустили.

Потепление в отношениях могла наступить на фоне новостей о борьбе монарха и Кейт Миддлтон с раковыми заболеваниями. Гарри прилетел в Великобританию к отцу и даже пообщался с ним, однако сразу после окончания аудиенции снова улетел в Калифорнию.

Сейчас сложно сказать, что ждет Гарри и Меган в будущем. Они все еще популярны, однако неизвестно, что будет с ними, когда их откровения о жизни в королевской семье наскучат аудитории.