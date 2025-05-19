Вдовец Заворотнюк Петр Чернышев заработал на своей школе 265 млн рублей

Passion.ru

Вдовец Заворотнюк Петр Чернышев заработал на своей школе 265 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Вдовец Заворотнюк Петр Чернышев заработал на своей школе 265 млн рублей
© Passion.ru

Петр Чернышев еще в 2012 году открыл свою школу фигурного катания. Согласно данным из открытых источников, за 2024 год ООО «Школа Петра Чернышева» заработала 265,7 миллионов рублей, из них 20,7 миллионов рублей — чистой прибыли.

Годом ранее бизнес Чернышева был не так успешен — при доходе в 116 миллионов рублей, чистая прибыль составляла 3 миллиона рублей.

Отметим, что задолженностей и текущих судебных дел в отношении школы Чернышева нет. В 2024 году в отношении ООО было заведено исполнительное производство, но фигурист уже погасил этот долг.

Напомним, Петр Чернышев является мужем актрисы Анастасии Заворотнюк, скончавшейся в 2024 году от агрессивной формы рака мозга.

Ранее мы писали о том, что семья Анастасии Заворотнюк собралась в доме актрисы по особому поводу.

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