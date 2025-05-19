Вдовец Заворотнюк Петр Чернышев заработал на своей школе 265 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

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Петр Чернышев еще в 2012 году открыл свою школу фигурного катания. Согласно данным из открытых источников, за 2024 год ООО «Школа Петра Чернышева» заработала 265,7 миллионов рублей, из них 20,7 миллионов рублей — чистой прибыли.

Годом ранее бизнес Чернышева был не так успешен — при доходе в 116 миллионов рублей, чистая прибыль составляла 3 миллиона рублей.

Отметим, что задолженностей и текущих судебных дел в отношении школы Чернышева нет. В 2024 году в отношении ООО было заведено исполнительное производство, но фигурист уже погасил этот долг.

Напомним, Петр Чернышев является мужем актрисы Анастасии Заворотнюк, скончавшейся в 2024 году от агрессивной формы рака мозга.

Ранее мы писали о том, что семья Анастасии Заворотнюк собралась в доме актрисы по особому поводу.