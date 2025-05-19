Муцениеце не отпустила дочь за границу с Прилучным

Павел Прилучный увез жену и двоих сыновей в отпуск в Таиланд. Поклонники актера обратили внимание, что дочь от Агаты Муцениеце Мия в путешествие с папой не поехала. Звезде сериала "Мажор" стали задавать вопросы.

"Павел приглашал Мию в отпуск с ними, но мама не отпустила. Она очень фрагментарно сейчас отпускает дочь, встречи стали стали реже по объективным причинам", — ответила встревоженным поклонникам Прилучного адвокат Оксана Даниелова.

При чем юрист подала информацию так, будто из-за Агаты страдает ее дочь.

"Раньше девочка была у Павла чуть ли не каждые выходные. Сейчас этого нет. Общение брата и сестры тоже стало реже, хотя дети хотят общаться и адекватно это делают, когда есть возможность", — заявила Даниелова в беседе с Woman.ru.

Более того, адвокат отметила, что Муцениеце не исполняет свои родительские обязанности в отношении сына. Агата не установила запрет на выезд ребенка за границу, не звонит в школу, чтобы поинтересоваться его успехами и не выходит на связь с Тимофеем.