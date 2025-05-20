Анна Пересильд призналась, что в её жизни появился особенный человек

По случаю 16-летия Анна Пересильд опубликовала в личном блоге пост. Среди благодарностей родителям и друзьям юная актриса поделилась личным — в этом году в её жизни появился особенный человек.

«Он поменял мою жизнь кардинально. Человек, благодаря которому я поняла, что такое настоящая любовь», — написала звезда «Слова пацана».

Следом Анна обратилась к незнакомцу и отметила, что он всегда рядом и любит её «как-то по-особенному».

«Я и правда не представляю жизни без тебя. Я буду любить тебя всегда, самой сильной любовью», — добавила девушка.

К слову, у молодой Анны довольно бурная личная жизни. После расставания с коллегой по сериалу «Слово пацана» Ярославом Могильниковым актриса стала уж слишком часто появляться в компании певца Вани Дмитриенко. И хотя слухи о романе с артистом она назвала «всего лишь съёмкой красивой истории», поклонники в её объяснения не поверили.