Певица, композитор и солистка поп-группы «Гости из будущего» Ева Польна родилась в Ленинграде. После школы поступила в Институт культуры, но училась не на певицу, а на библиотекаря-библиографа.

В 1994 году вошла в состав петербургской рэп-группы «А-2» в качестве танцовщицы и бэк-вокалистки, а спустя два года получила предложение от Юрия Усачева присоединиться к «Гостям». Вместе они выпустили девять студийных альбомов и два сборника. При этом Польна — автор всех песен, исполняемых коллективом. Популярность им принесла композиция «Беги от меня».

С 2009 года Польна развивает сольную карьеру. В ее копилке — девять «Золотых граммофонов» и другие награды.

В 2005 году певица стала мамой, отцом ее дочери Эвелин стал вокалист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер. В 2007-м родила вторую дочь — Амалию — от бизнесмена Сергея Пильгуна.