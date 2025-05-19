«Люби меня по-французски»: Еве Польне — 50

Газета.Ru
Slide 1 of 23
Певица Ева Польна выступает на фестивале VK Fest в Москве, 2024 год
1/19
Певица Ева Польна выступает на фестивале VK Fest в Москве, 2024 год 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Участники группы «Гости из Будущего» Ева Польна и Юрий Усачев перед началом церемонии вручения премии «Муз-ТВ 2006»
2/19
Участники группы «Гости из Будущего» Ева Польна и Юрий Усачев перед началом церемонии вручения премии «Муз-ТВ 2006» 
© Михаил Фомичев/ТАСС
Певица Ева Польна, 2006 год
3/19
Певица Ева Польна, 2006 год 
© Nadezhda Lebedeva/Global Look Press
Участники группы «Гости из будущего» Юрий Усачев и Ева Польна, 2007 год
4/19
Участники группы «Гости из будущего» Юрий Усачев и Ева Польна, 2007 год 
© Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Певица Ева Польна и солисты группы Иванушки International Олег Яковлев (1969—2017) и Андрей Григорьев-Апполонов
5/19
Певица Ева Польна и солисты группы Иванушки International Олег Яковлев (1969—2017) и Андрей Григорьев-Апполонов 
© Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Группа «Гости из будущего» во время выступления, 2006 год
6/19
Группа «Гости из будущего» во время выступления, 2006 год 
© Aleksey Trishin/Global Look Press
Участники группы «Гости из будущего» Ева Польна и Юрий Усачев в Государственном Кремлевском дворце, 2007 год
7/19
Участники группы «Гости из будущего» Ева Польна и Юрий Усачев в Государственном Кремлевском дворце, 2007 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ева Польна и ее супруг бизнесмен Сергей Пильгун, с которым они развелись в 2010 году
8/19
Ева Польна и ее супруг бизнесмен Сергей Пильгун, с которым они развелись в 2010 году 
© Александр Саверкин/ТАСС
Певица Ева Польна на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии «Звуковая Дорожка 2011»
9/19
Певица Ева Польна на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии «Звуковая Дорожка 2011» 
© Фадеичев Сергей/ITAR-TASS

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Певица Ева Польна, 2011 год
10/19
Певица Ева Польна, 2011 год 
© Виталий Безруких/РИА Новости
Певицы Полина Гагарина и Ева Польна, 2013 год
11/19
Певицы Полина Гагарина и Ева Польна, 2013 год 
© Anatoly Lomohov/Global Look Press
Ева Польна в образе певца Михаила Шуфутинского во время участия в шоу «Один в один», 2013 год
12/19
Ева Польна в образе певца Михаила Шуфутинского во время участия в шоу «Один в один», 2013 год 
© Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Ева Польна в образе певицы Елены Ваенги во время участия в шоу «Один в один», 2013 год
13/19
Ева Польна в образе певицы Елены Ваенги во время участия в шоу «Один в один», 2013 год 
© Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Певица Ева Польна на открытии музыкального конкурса «Новая волна» в Юрмале, 2013 год
14/19
Певица Ева Польна на открытии музыкального конкурса «Новая волна» в Юрмале, 2013 год 
© Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Певица Ева Польна во время выступления на концерте «День Рождения Муз-ТВ. 22 года в эфире!» в Государственном Кремлевском дворце, 2018 год
15/19
Певица Ева Польна во время выступления на концерте «День Рождения Муз-ТВ. 22 года в эфире!» в Государственном Кремлевском дворце, 2018 год 
© Сергей Бобылев/ТАСС
Певица Ева Польна с дочкой Эвелин от музыканта Дениса Клявера, 2019 год
16/19
Певица Ева Польна с дочкой Эвелин от музыканта Дениса Клявера, 2019 год 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Певица Ева Польна, 2021 год
17/19
Певица Ева Польна, 2021 год 
© polnaeva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Певица Ева Польна во время репетиции, 2022 год
18/19
Певица Ева Польна во время репетиции, 2022 год 
© polnaeva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Певица Ева Польна с дочерью Амалией от бизнесмена Сергея Пильгуна на премьере сериала «Последний богатырь. Наследие» в Москве, 2024 год
19/19
Певица Ева Польна с дочерью Амалией от бизнесмена Сергея Пильгуна на премьере сериала «Последний богатырь. Наследие» в Москве, 2024 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица, композитор и солистка поп-группы «Гости из будущего» Ева Польна родилась в Ленинграде. После школы поступила в Институт культуры, но училась не на певицу, а на библиотекаря-библиографа.

В 1994 году вошла в состав петербургской рэп-группы «А-2» в качестве танцовщицы и бэк-вокалистки, а спустя два года получила предложение от Юрия Усачева присоединиться к «Гостям». Вместе они выпустили девять студийных альбомов и два сборника. При этом Польна — автор всех песен, исполняемых коллективом. Популярность им принесла композиция «Беги от меня».

С 2009 года Польна развивает сольную карьеру. В ее копилке — девять «Золотых граммофонов» и другие награды.

В 2005 году певица стала мамой, отцом ее дочери Эвелин стал вокалист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер. В 2007-м родила вторую дочь — Амалию — от бизнесмена Сергея Пильгуна.

Шоу-бизнес
Фото