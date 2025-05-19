Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, представит РФ на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Об этом сообщили в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

"Россию представит певец Shaman", - объявили в ходе шоу.

Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в разговоре с ТАСС выразил мнение, что представлять Россию на "Интервидении" будет кто-то из сегодняшней пятерки наиболее популярных в стране исполнителей.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области.

Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Швыдкой заявлял, что конкурс пройдет в сентябре. Свое участие в нем подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

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"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.