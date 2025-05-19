Рэпер Дава и певица Мари Краймбрери впервые стали родителями. В соцсетях супруги поделились трогательными кадрами из роддома.

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В личных блогах Дава и Мари опубликовали фото, которые были сделаны во время родов. Также известно, что артистку уже выписали и она вместе с малышом уже поехала домой. В комментариях поклонники обсуждают, что у звезд родилась девочка — такой вывод был сделан, так как для младенца выбрали розовый конверт.

«Теперь нас трое. Твое появление – это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир», - написали супруги в Сети.

Напомним, что о беременности Краймбрери объявила уже на позднем сроке. Произошло это одновременно с признанием, что певица состоит в отношениях с Давой. Они встречались несколько лет, но скрывали роман. А вскоре после того, как звезды рассекретили его, они отправились в ЗАГС и стали мужем и женой.

Ранее Татьяна Овсиенко призналась, что страдает, так как не смогла родить детей.