Стало известно, чем владеет сын Розы Сябитовой

Среди «приданного» сына телеведущей Розы Сябитовой Дениса есть Lada Granta и небольшая квартира на юге Москвы. Эту информацию выяснил Telegram-канал Shot.

Недавно Денис стал объектом критики пользователей социальных сетей. Причиной стало его появление на различных ток-шоу, где 35-летний сын главной свахи России рассказывает о судьбе холостяка. Критики подчеркивают, что мужчина до сих пор проводит все время с мамой, которая нередко говорит за него.

По информации канала, в собственности у сына Сябитовой есть Lada Granta 2018 года выпуска, которую тот водит довольно аккуратно — за все время на авто пришло лишь пару штрафов. Также у него есть квартира площадью в 40 квадратных метров в Чертанове стоимостью 10 млн рублей и доля в трехкомнатной квартире в Савеловском районе стоимостью в 25 млн рублей. Отмечается, что Денис увлекается компьютерными играми, аниме и страйкболом.

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Напомним, что Денис Сябитов родился в 1989 году в семье Розы и Михаила Сябитовых. В 1993 году его отец скончался от инфаркта, после чего телесваха воспитывала мальчика сама.