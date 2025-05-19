Лазаревой* грозит еще одно уголовное дело в России

Представители общественного движения «Сорок сороков» потребовали провести проверку высказываний телеведущей Татьяна Лазаревой* (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также проверить ее бизнес в России. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, причиной обращения представителей движения в прокуратуру Москвы стал призыв телеведущей отправлять средства на нужды кинофестиваля, посвященного ЛГБТ** («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России), а не поддерживать патриотический театр в России.

При этом у самой Лазаревой* в России продолжают функционировать две компании: «Мир ежедневников» (занимаются рекламой) и «Каванта Принт» (полиграфия). Общественные деятели также призвали надзорные органы проверить законность деятельности этих фирм и возможную причастность телеведущей к финансированию экстремизма и распространению ЛГБТ**-пропаганды.

22 июля 2022 года министерство юстиции РФ включило Лазареву* в реестр иностранных агентов. Телеведущая, уехавшая из России, не раз высказывалась против спецоперации на Украине, а также критиковала родную страну. В частности, Лазарева* называла россиян «пьяницами и наркоманами, которым нужна только жрачка и развлекуха». При этом она признавалась, что запретила жить своим детям в России из-за своего статуса иноагента.

В мае 2024 года против Лазаревой* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, после ее «радости» из-за атак украинскими беспилотниками регионов России. Позже ее заочно арестовали по запросу Следственного комитета РФ. В декабре того же года суд заочно приговор Татьяну Лазареву* к шести годам и шести месяцам колонии.

*признана иноагентом в России и внесена в перечень террористов и экстремистов РФ.

**«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.