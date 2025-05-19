Юрий Лоза поставил пельменный эксперимент. Но результатом остался недоволен

Известный певец, начитавшись интернета, решил поставить пельменный эксперимент. И поделился разочаровавшими его результатами.

Известный певец, начитавшись интернета, решил поставить пельменный эксперимент.

«В интернете проскочила информация, что замороженные пельмени при готовке надо опускать в холодную воду. Что так они варятся более деликатно и у них более нежный вкус», — ввел в курс дела Юрий читателей своей страницы в сети «ВКонтакте».

И рассказал о том, что он проверил это утверждение.

«И вот, что вам скажу — никакой разницы с пельменями, опущенными в кипяток, я не обнаружил. Я еще до эксперимента подумал, что им должно быть абсолютно по барабану, в какую воду погружаться, ведь у них напрочь отсутствуют нервные окончания. Или, все-таки, есть?», — озадачился музыкант и сторонник теории о плоской Земле.

Ему ответил такой же любитель теории заговоров: «Ну, это еще безобидный вброс от ассоциации производителей пельменей. Теперь все попробуют ощутить разницу и продажи пельменей скаканут на долю процента».

Ранее россияне вспомнили своей самый любимый советский фастфуд. Больше всего они скучают по «тем самым» чебурекам. За них отдали свои голоса 40 процентов посетителей сайта «Мосленты». Второе место, разделили беляши и пельмени, набрав по 20 процентов голосов. А аутсайдером голосования оказались пирожки. За них отдали свои голоса всего 6,7 процента принявших участие в опросе.