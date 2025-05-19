Вера Брежнева после развода с Меладзе высказалась об ошибках в браке

Экс-солистка группы «Виа Гра» Вера Брежнева заявила, что отношения должны строиться на эмоциональной близости людей. Певица выразила уверенность, что это основа любого брака.

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«И вот когда на основе этой эмоциональной близости уже возникают зачатки доверия, тогда получается совершенно другое качество отношений и, как следствие, брака», — разоткровенничалась Брежнева в YouTube-шоу Динары Сатжан.

Вера призналась, что в прошлом допустила ошибку, вступив в брак без эмоциональной близости. При этом она не стала уточнять, о каком избраннике говорит. В 2023 году Брежнева развелась с продюсером Константином Меладзе. В 2012 году она рассталась с первым мужем, бизнесменом Михаилом Киперманом.

«Понятно, об этом я говорю из опыта. Сейчас… Как можно о чем-то жалеть? Это мой путь, он сделал меня такой, какая я есть. Да, возможно, где-то хотелось постелить соломку, где-то не обидеть человека, не ранить. Но то, что вчера было — невозможно изменить», — заметила Брежнева.

При этом она выразила уверенность, что с бывшим мужем можно поддерживать отношения и даже плодотворно сотрудничать. Она заверила, что ей удалось выстроить такие отношения с экс-супругом.

«Но бывает такое, что нет желания общаться и не надо форсировать, надо просто поблагодарить и отпустить», —выразила уверенность Вера.

Ранее певица Вера Брежнева прокомментировала слухи о своей бурной личной жизни. Артистка пошутила, что у нее каждые два месяца новый бойфренд и рассмеялась.