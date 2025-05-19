«Они счастливы»: Анна Пересильд о сплетнях про своих родителей

15-летняя актриса Анна Пересильд рассказала, как относится к слухам о своих родителях — артистке Юлии Пересильд и режиссере Алексее Учителя. В интервью Надежде Стрелец, которое опубликовали на YouTube, молодая девушка призналась, что главное для нее, чтобы все были счастливы.

Алексей в течение нескольких лет состоял в отношениях с Пересильд. В момент своего романа режиссер не развелся с женой Кирой Саганской, однако это не помешало актрисе родить двух внебрачных дочерей — Анну и Марию. Сейчас они пытаются развивать актерскую карьеру.

В интервью Анна призналась, что одинаково любит и маму, и отца. Она привыкла к тому, что ее семья находится под пристальным вниманием, из-за чего не реагирует на сплетни.

«Мне самое главное, чтобы они все были счастливы. Чтобы папа был счастлив, чтобы мама была счастлива. Мне абсолютно все равно, что пишут в Интернете про их отношения, что они такие-сякие. Вот вообще неважно. Я вижу, что они счастливы», — пояснила девушка.

Напомним, что с 2022 года Пересильд встречалась с актером Михаилом Тройником, однако их союз распался. 73-летний Учитель сейчас живет со своей бывшей студенткой Софьей Мелединой, которая родила режиссеру дочь Аню.