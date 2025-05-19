Стало известно, с кем встречается Валя Карнавал

Певица и блогерша Валя Карнавал встречается с бизнесменом Аргишти Эвояном. Об этом сообщает Telegram-канал «Светские крошки Live».

© Газета.Ru

23-летняя Валя Карнавал выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, где показала кольцо с желтым бриллиантом. По информации журналистов, блогерша получила ювелирное украшение от совладельца сети ресторанов «Чистая Линия» и топ-менеджера компаний «О, Эскимо» и «О, хот-дог» Аргишти Эвояна. Пресса также рассказала, что певица улетела в Ереван, чтобы познакомиться с семьей бизнесмена.

В последний раз Валя Карнавал публично состояла в отношениях с блогером Сашей Стоуном. Девушка начала встречаться с ним в 2021 году на проекте «Звезды в Африке». В мае 2022-го Стоун сделал возлюбленной предложение, на которое она ответила согласием. В июне 2023 года Карнавал заявила, что ее «сердце свободно».

В марте прошлого года девушке приписывали роман с рэпером Маканом. Однако блогерша и артист никак не комментировали сплетни.

Валя Карнавал известна по своим юмористическим видео на платформе TikTok. В сентябре 2020-го Карнавал представила свой дебютный сингл «Психушка». В октябре того же года российский журнал Forbes поместил ее на пятое место списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.