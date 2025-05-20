Татьяна Овсиенко призналась, что страдает из-за того, что не смогла родить ребенка

Певица Татьяна Овсиенко откровенно рассказала о страданиях из-за отсутствия детей.
В свежем интервью Борису Корчевникову она призналась, что несмотря на то, что певица воспитывает приёмного сына, она продолжает переживать по поводу того, что так и не смогла родить из-за проблем со здоровьем.
«О детях, естественно, мечтали. Ходили, думали, как это можно сделать. Мои страдания по сей день есть внутри. Я понимаю, что на себе не испытала это ощущение, как нормальная женщина. Я понимаю, мне больно», — таким откровением поделилась исполнительница хита «Школьная пора».
При этом артистка подчеркнула, что не унывает. Её приёмному сыну врачи ставили неутешительные диагнозы, но ему удалось спасти жизнь.
«Мне открывает сердце мой Игорь. Ну не сложилось… Быть может, Боженька придумал и нарисовал меня другую, чтобы я шла по своей тропинке», — добавила она.