Татьяна Овсиенко призналась, что страдает из-за того, что не смогла родить ребенка

Певица Татьяна Овсиенко откровенно рассказала о страданиях из-за отсутствия детей.

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В свежем интервью Борису Корчевникову она призналась, что несмотря на то, что певица воспитывает приёмного сына, она продолжает переживать по поводу того, что так и не смогла родить из-за проблем со здоровьем.

«О детях, естественно, мечтали. Ходили, думали, как это можно сделать. Мои страдания по сей день есть внутри. Я понимаю, что на себе не испытала это ощущение, как нормальная женщина. Я понимаю, мне больно», — таким откровением поделилась исполнительница хита «Школьная пора».

При этом артистка подчеркнула, что не унывает. Её приёмному сыну врачи ставили неутешительные диагнозы, но ему удалось спасти жизнь.