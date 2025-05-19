Дочь Александра Пескова объяснила, почему не позвала отца на свадьбу

Дочь актера Александра Пескова Дария объяснила, почему не позвала отца на свою свадьбу. В передаче «Звезды сошлись» на НТВ она призналась, что родитель не принял ее избранника Георгия Остера.

По словам Песковой, она познакомилась с мужем во время работы. У него был проект, в который он пригласил группу «Непоседы» — Дария приехала туда как концертный администратор, чтобы сопровождать детей в студии звукозаписи. Пара вступила в брак спустя три года отношений, однако мужчина предпринимал несколько попыток позвать любимую замуж.

«Когда мы начали жить вместе, то уже я стала ему говорить, что теперь я уже хочу, давай. Окончательное предложение сделал все-таки он, сказал: "Все, давай поженимся"», — рассказала дочь музыканта.

Александра Пескова на празднике не было — по словам Дарии, она не общалась с отцом уже полгода. В последний раз она ему звонила накануне свадьбы.

«Он меня пригласил день в день на свой день рождения сообщением, я была не готова поехать, потому что заранее не была приглашена, и на следующий день свадьба. Я звонила поздравить, он не взял телефон, видимо, гости были, я так понимаю. Отправила ему сообщение с поздравлением, он ответил, да, спасибо», — раскрыла она.

Дария добавила, что так и не решилась позвать отца на свадьбу, объяснив тем, что Александр не перезвонил. При этом она не исключает, что артист мог бы просто выступить против их брака. Сама женщина не объяснила, чем родителю не угодил Остер, однако Георгий отметил, что его тесть никогда не любил избранников дочери.