Тяжелобольной Николай Носков начал брать заказы на выступления

Тяжелобольной музыкант Николай Носков начал брать заказы на выступления после перенесенного инсульта. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным источника, исполнитель готов петь 45 минут за два миллиона рублей в Москве, «если позволит давление, здоровье и настроение». В регионах России сумма стартует от 2,5 миллиона рублей. Решение о выступлении артист принимает утром в день мероприятия, как только просыпается, уточнил канал.

Люди из окружения певца рассказали, что его состояние стабильно, однако у него бывают проблемы с давлением.

«В гримерке фруктики, салатики, нарезка, чай, кофе, соки и бутылка красного вина из Италии или Франции», — говорится в сообщении.

Добираться до места выступления певец готов на «иномарке не старше трех лет» с багажником для инвалидного кресла. Также организаторы должны предоставить ему билеты на самолет категории «бизнес-класс», а на поезд — «люкс» или «купе», пишет канал.

В мае сообщалось, что Николай Носков повторно заболел пневмонией.

Артист перенес инсульт летом 2018 года. Супруга певца сообщила, что болезнь оказала влияние на его мозг.