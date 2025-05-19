В соцсетях раскритиковали украинское жюри Евровидения

В социальных сетях раскритиковали жюри «Евровидения» от Украины, отдавшей пять баллов представителю Эстонии Томми Кешу. На это обратило внимание издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Отмечается, что режиссером клипа Кеша для песенного конкурса стала россиянка Алина Пязок. В связи с этим исполнителя уличили в «связях с Россией» и негативно высказались о голосовании представителей Украины. Некоторые комментаторы также отметили, что эстонский музыкант выступал в Крыму. Издание подчеркивает, что эта информация не подтверждена.

«Даже отбросив тот факт, что в Эстонии пророссийский исполнитель — номер посредственный, и он вообще не попадал в ноты, как мы могли дать ему баллы? Полное разочарование», — говорится в одном из комментариев.

Ранее сообщалось, что на музыкальном конкурсе «Евровидение-2025» вспомнили выступление России в 2012 году, тогда страну представляла группа «Бурановские бабушки».