Во Франции спустя 37 лет нашли украденную надгробную скульптуру Джима Моррисона

Мраморный бюст рок-звезды, украденный из могилы Джима Моррисона 37 лет назад, был случайно обнаружен вновь во Франции. Скульптура американского рокера была покрыта граффити, а его рот и нос отрезаны.

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Это видно на фотографии, которую парижская полиция опубликовала в соцсетях. Источники в полиции сообщили в понедельник, что бюст был обнаружен случайно во время обыска, проведенного антикоррупционным подразделением, отмечает Spiegel. Хорватский художник Младен Микулин создал бюст в ознаменование десятой годовщины со дня его смерти, но в 1988 году он был украден.

Американский поэт и рок-певец Джим Моррисон, получивший всемирную известность благодаря группе Doors и таким песням, как "Light My Fire" и "The End", умер в 1971 году в возрасте 27 лет. Он является частью так называемого Клуба 27 - как и Курт Кобейн, Джими Хендрикс, Эми Уайнхаус и другие музыканты, не дожившие до своего 28-го дня рождения.

Моррисон был найден мертвым в своей ванной в парижской квартире 3 июля 1971 года. Причиной смерти назвали остановку сердца, но ходили слухи и о передозировке. Его могила на кладбище Пер-Лашез в Париже до сих пор является местом массового паломничества поклонников и туристов.