Шаляпин сообщил, что измена не повод для развода

Прохор Шаляпин стал гостем программы «Шоу Воли». Певец затронул тему измен в браке. Прохор убежден, что семейная жизнь настолько сложна и непредсказуема, что в ней может случиться все, что угодно. В долгих отношениях может пропадать страсть. Однако это не повод для развода.

Об этом пишет издание passion.ru.

«Бывает такое, что любовь подувяла, годы прошли. Да, когда ты влюблен, то тебе не до чего, это понятно. Но затем 10-20-30 лет в браке, и ты на лайнере, а рядом красивая спортивная девочка… Она тебя раз-раз-раз, а ты не понял ничего и там уже все. Что, из-за этого разводиться?» — удивляется Шаляпин.

Павел Воля парировал, что он, будучи в отношениях с любимой женщиной, никогда не подумает посмотреть на других девушек. По словам комика, у каждого человека свое отношение к браку.

Заявивший о своем стремительном отъезде из России певец Прохор Шаляпин рассказал, наконец, о том, где проведет ближайшее время. По его словам, он уехал из холодной Москвы на пляжи Бали.