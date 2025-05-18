Шаляпин сообщил, что измена не повод для развода

Ирина Лебедева

Прохор Шаляпин стал гостем программы «Шоу Воли». Певец затронул тему измен в браке. Прохор убежден, что семейная жизнь настолько сложна и непредсказуема, что в ней может случиться все, что угодно. В долгих отношениях может пропадать страсть. Однако это не повод для развода.

Шаляпин сообщил, что измена не повод для развода
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Об этом пишет издание passion.ru.

«Бывает такое, что любовь подувяла, годы прошли. Да, когда ты влюблен, то тебе не до чего, это понятно. Но затем 10-20-30 лет в браке, и ты на лайнере, а рядом красивая спортивная девочка… Она тебя раз-раз-раз, а ты не понял ничего и там уже все. Что, из-за этого разводиться?» — удивляется Шаляпин.

Павел Воля парировал, что он, будучи в отношениях с любимой женщиной, никогда не подумает посмотреть на других девушек. По словам комика, у каждого человека свое отношение к браку.

Заявивший о своем стремительном отъезде из России певец Прохор Шаляпин рассказал, наконец, о том, где проведет ближайшее время. По его словам, он уехал из холодной Москвы на пляжи Бали.

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