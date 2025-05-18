Семенович пожаловалась на нездоровье

Анна Семенович пожаловалась на состояние здоровья. Певица проснулась совершенно больная, измерила температуру – 37, 8. Пришлось вызвать врача на дом. У певицы обнаружили кишечный вирус. По словам захворавшей звезды, у нее болит все тело, будто ее «побили палками».

«Состояние нестояния. Просто сил нет никаких – тело ломит, спину ломит, ноги ломит. Будьте аккуратны», — написала исполнительница. в Telegram-канале .

При этом Анна собралась ехать на работу, пишет gazeta.ru Она планирует «напичкаться таблетками» и поехать в Екатеринбург на съемки.

Ранее российская певица, актриса и телеведущая Анна Семенович сравнила себя с Дюймовочкой после того, как похудела на 7 килограммов