Катя Лель рассказала о планах на замужество

Катя Лель после развода замуж не торопится. Хотя не исключает, что в брак все же возможен – но при определенных условиях.

Певица призналась, что поклонников у нее достаточно много.

Но в большинстве своем они ей не интересны, пишет «Московский Комсомолец».

«Я стараюсь себя вести спокойно, не давая надежд, если человек мне не импонирует. Люди, которые мне импонируют, есть, но их очень мало», уточнила Лель.

Катя замуж выходить не планирует, все время посвящает воспитанию дочери и работе. Но в целом в этом вопросе полагается на судьбу.

«Зачем мне замуж выходить? Я уже была замужем, пока не собираюсь. Если только он будет «вау», будет меня любить, а я - его. На все есть Вселенский замысел. Посмотрим. Не зря же говорят: никогда не говори никогда», - сказала артистка.

Ну а в случае, если возлюбленный не будет верить в инопланетян, то Катя готова «рассказать ему правду, что они существуют».

Поиски бывшего мужа певицы Кати Лель, пропавшего без вести во Франции, все еще продолжаются. Игорь Кузнецов не выходит на связь больше месяца,