Киркорову не достались сувениры за три миллиона рублей

Филипп Киркоров, как известно, пострадал на выступлении в Санкт-Петербурге, где едва не сгорел из-за неправильно сработавшей пиротехники. Но черная полоса неудач началась еще до начала мероприятия. Поп-король не смог купить в сувенирном магазине статуэтки на общую сумму почти в три миллиона рублей, информирует passion.ru.

«Какая пантера, ничего себе. Заберу», — заявил Киркоров журналистам, увидев на витрине статуэтку.

Также Киркорову понравились варан в стразах за 240 тысяч рублей и меховой енот.

«Будем вылетать, все заберем», — пообещал артист.

Но когда Киркоров возвращался в Москву, магазин оказался закрыт.

Так что Киркорову пришлось довольствоваться подаренным поклонниками куличом и афишей с рекламой своего концерта, где было написано, что все билеты проданы.

В Нижнекамске обновлен состав артистов на праздновании 30-летия СИБУРа и Дня химика. Филипп Киркоров не сможет принять участие в мероприятии из-за травмы, полученной на концерте в Санкт-Петербурге.