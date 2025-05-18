Лоза возмутился качеством звука на телевидении

Юрий Лоза посмотрел юбилейный концерт Любови Успенской, который транслировали по телевидению. Музыкант резко раскритиковал качество звука.

«Ну это же ни в какие ворота не лезет! На сцене полный состав инструментов — тут и ритм-секция, и клавиша, и скрипунцы, и 5 (!) человек на подпевках, а слушается все это как неразборчивая шумовая завеса, пробиться через которую можно, только задрав до неприличия громкость микрофона», — возмутился Лоза.

Музыкант сравнил выступление Любови Успенской с одним из концертов Селин Дион в 2024 году. По словам певца, у знаменитости был примерно такой же состав музыкантов, однако звук был намного лучше, пишет издание passion.ru.

Ранее Лоза заявлял, что человек, не умеющий петь, ничего собой не представляет. Он отказался выходить на сцену с Кокой и отмечал, что та «ручками махала», а он 55 лет выступает.