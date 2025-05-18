Пригожин оценил «Евровидение-2025» двумя словами

Иосиф Пригожин в беседе с журналистами прокомментировал конкурс «Евровидение-2025», который накануне завершился в швейцарском городе Базеле. Россия не участвует в нем уже который год. Об этом рассказывает АиФ.

«Честно говоря, я “Евровидением” вообще больше не интересуюсь, в принципе. Шоу фриков и деградантов, я ничего про это сказать другое не могу», - констатировал продюсер.

На «Евровидении-2025» во время трансляции полуфинала организаторы показали архивное выступление «Бурановских бабушек» — коллектива, представлявшего Россию в 2012 году. Ведущие конкурса отметили группу как обладательницу рекорда по общему возрасту участников — 403 года.

Напомним, победителем конкурса в этом году стал 24-летний Йоханнес Питч из Австрии. Клава Кока сообщила, что ей понравилось выступление музыканта. Певица напомнила, что в 2022 году она должна была ехать на «Евровидение». Она огорчается, что Россия не участвовала в конкурсе последние годы. Девушка уверена, что наша страна должна была бы быть в победителях.