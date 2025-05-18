Победитель «Битвы экстрасенсов» посоветовал не ходить к магам и ясновидцам

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Олег Шепс призвал россиян не посещать экстрасенсов и прорицателей, а выбрать хорошего психолога. Об этом он заявил в интервью экс-фигуристке, блогеру Евгении Медведевой.

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Шепс ответил на вопрос, следует ли записываться на прием к экстрасенсам. По его словам, встреча с ним не является необходимостью, а люди склонны видеть мистику там, где ее нет.

«Я всегда говорю — ребята, не ходите, разберитесь в себе для начала…» — сказал Шепс.

Он отметил, что это личное дело каждого, но он советует в тяжелые моменты жизни обращаться к психологам и психотерапевтам , а не к эзотерикам. По словам Шепса психотерапия «очень крутая вещь», и она помогает разобраться в своих мыслях и чувствах.

В конце апреля в Госдуму внесли законопроект, который предполагает запрет на рекламу эзотерических услуг.