Эксперт прокомментировал ситуацию с наследством Тиммы

У сына Яниса Тиммы от первого брака есть шанс получить долю от квартиры, которую его отец купил в браке Анной Седоковой. Управляющий партнер юридической компании Илья Русяев объяснил, что приобретенное в браке имущество считается совместной собственностью, пишут NEWS.ru.

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Если квартира действительно была куплена во время брака, а развод оформлен после ее продажи, половина вырученных от сделки средств подлежит отнесению к доле супруга Тиммы, — пояснил эксперт.

«Если экс-супруга реализовала квартиру без надлежащего учета наследственных интересов, наследники вправе инициировать судебное разбирательство. Прежде всего необходимо установить факт совместной покупки и отсутствие соглашения о разделе имущества, а затем доказать, что вырученные средства не были должным образом распределены», — сказал Русяев.

Ранее экс-солистка группы «ВИА Гра», по данным родных Яниса Тиммы, продала квартиру в комплексе «Алые паруса» в Москве, оставив себе все вырученные деньги.